中聯通5日暫停交易　港媒推測好事近

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中國聯通今天上午在上交所、港交所宣布停牌（暫停交易），以待公布重大訊息。港媒報導，中聯通近期傳出百度、阿里巴巴、騰訊有意入股等利多消息，或許是「好事近了」。

中國聯合通訊是中國大陸3大電信營運商之一，根據上海證券交易所（上交所）網站，中國聯通因重要事項未公告，5日全天停牌。

在香港交易及結算所有限公司（港交所）上市的中國聯通也宣布，5日早盤開市起停牌。

中國聯通股價在上交所前一交易日每股報人民幣7.47元；港交所前一交易日則為每股報港幣10.86元。

香港明報報導，中國聯通母公司近期多次傳出進行「混合所有制」改革。中國聯通總經理陸益民3月初表示，混改方案正在有關部門審批中，公司希望透過混改，深化落實電信企業供給側結構性改革

混合所有制企業是指由公有資本（國有資本和集體資本）與非公有制資本（民營資本和外國資本）共同參股組建而成的新型企業形式。

另一方面，中國大陸網路三巨頭BAT（百度、阿里巴巴及騰訊）日前也傳出有意入股的消息，刺激中國聯通股價。1060405

(中央社)