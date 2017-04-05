吳志剛疑閃離李婉鈺 同黨議員籲給空間
週刊報導，台北市議員吳志剛與新北市議員李婉鈺交往後閃離。吳志剛今天原應出席一場公聽會但未到場，同黨議員徐弘庭說，每人都有情緒低潮，籲外界給吳空間。
週刊報導，國民黨籍的吳志剛與李婉鈺在一場飯局上認識，交往3個月後閃離。
吳志剛上午10時原本應出席「一例一休對幼兒園衝擊與對策公聽會」，但僅王鴻薇、徐弘庭、陳炳甫、闕枚莎等議員到場，吳志剛本人並未出席。
同黨議員徐弘庭受訪表示，吳志剛問政認真，對地方建設也很關心，過去在情緒上有一段低潮，大家都為他難過，但他並未放棄他身為議員該盡的職責，也希望大家都能夠給吳志剛一點空間。
徐弘庭也說，雙北議員的確有時會聚餐，但印象中吳志剛並未出席週刊提及的飯局，因此對週刊內容抱持懷疑態度。1060405
(中央社)
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