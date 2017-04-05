MLB》遊騎兵先發投當壽星 對手卻送陽春彈道賀

C.山塔納(右)從壽星裴瑞茲手中敲出首局首打席全壘打。(美聯社)

遊騎兵5日續戰印地安人，推出左投馬丁裴瑞茲(Martin Perez)掛帥搶勝，這天剛好也是裴瑞茲26歲生日，若要問他最想收到什麼，他未必答得出來，不過肯定不會是讓對手擊出陽春炮，偏偏印地安人強打C.山塔納(Carlos Santana)一開賽就送給他這份不討喜的大禮！慘的是球隊3比4輸球，他也吞下本季首敗。

裴瑞茲背負讓遊騎兵奪首勝的重任出賽，但他此役控球不穩誤事，首局面對1棒的山塔納，2顆壞球走在前頭；接著1好2壞時，一記外角偏高的94英里(約151公里)速球被山塔納逮個正著，順勢一推把球送上右外野觀眾席，助印地安人先馳得點1比0領先。

度過首局亂流，然而裴瑞茲的噩夢卻還沒完！2上他先被敲安又投出保送，讓印地安人攻占一二壘，眼看已經2出局，卻遭奧斯汀傑克森(Austin Jackson)和首局開轟的山塔納連2支安打狙擊，再失掉2分。

裴瑞茲2出局後遇襲，同樣的劇本也發生在印第安人卡拉斯柯(Carlos Carrasco)身上。2下遊騎兵0比3落後，卡拉斯柯雖被歐多爾(Rougned Odor)敲安，但也抓下2出局；未料，此時遊騎兵三壘手蓋洛(Joey Gallo)挺身而出，用442英呎、飛上第二層看台的超大號全壘打，助球隊追到僅1分落後。

然而遊騎兵卻不爭氣，隨後到8局1分未得，裴瑞茲投完6局退場後，牛棚又在7局放火多失1分；儘管9下馬薩拉(Nomar Mazara)和納波里(Mike Napoli)突破印地安人「守護神」艾倫(Cody Allen)封鎖，連兩支長打追回1分，但隨後卻連領3張老K，繳出6局失3分優質內容的裴瑞茲沒能奪勝還輸球，黯然度過26歲生日。

(中時電子報)