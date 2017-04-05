清明祭祖以功代金，南市善款破百萬

台南市環保局推動清明祭祖以功代金政策，今年共有2331人響應，捐款121萬元，善款較去年成長23％。（洪榮志攝）

台南市政府環境保護局推動清明祭祖以功代金政策，結合8個社福團體到納骨塔設攤，號召民眾省下買金紙的費用，捐給社福團體濟助弱勢，今年從3月25日至4月4日共有2331人響應，捐款121萬元，善款較去年成長23%。環保局感謝民眾支持環保，造福弱勢，籲請更多民眾加入以功代金行列，做環保積公德。

環保局統計，台南市從2011年起推動清明祭祖以功代金政策，第1年2處示範點收到209筆善款共7萬3000元；此後響應的民眾愈來愈多，今年清明節期間8家社福團體到全市32處公私立納骨塔設攤，共有2331人響應，善款121萬元，較去年成長23%。以每100元可購買2.2公斤紙錢換算，共減燒26.6公噸紙錢，減少排放64.6公斤PM2.5。

環保局表示，今年參與清明紙錢集中燒的納骨塔有36處，比去年增加6處，紙錢載運量240.19公噸，反較105年載運250.25公噸減少10.06公噸，顯示台南市民已瞭解紙錢減燒、誠心不變，並將過去燃燒紙錢祭祖逐漸轉變為扶助弱勢族群兼顧環保做功德的觀念，該局也將持續推動紙錢集中燒及以功代金政策，請民眾將紙錢交由環保局集中燃燒，減輕霾害，落實低碳城市的目標。

(中時)