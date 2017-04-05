艋舺龍山文創B2冷清 柯文哲：設計引導

艋舺龍山文創B2去年12月於捷運龍山寺站地下2樓開幕，營運3個月來卻仍然冷冷清清。台北市長柯文哲今天視察前進指揮所後對此表示，後對此表示，龍山寺一年觀光客有300萬，如何引導到B1、B2，目前市府已有計劃案，這幾天廠商就會去貼標示。

柯文哲說，他出訪東南亞前特地去看，發現B1人很多，B2人卻很少，要設計如何引導人潮，把人帶下去B1、B2，這部分市府已有計劃案在執行，這幾天廠商會去貼標示。

(中時)