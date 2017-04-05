指金溥聰用特權通關 二審判劉文雄免賠

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前國安會秘書長金溥聰，不滿前立委劉文雄在電視上說他用特權通關、請駐日官員處理私人事務，提告求償；台灣高等法院今天判金溥聰敗訴，全案可上訴。

這起案件源於劉文雄於1年多前，在電視節目中說金溥聰濫用特權通關，在日本受到官員的服務處理私事等語；金溥聰不滿劉文雄的說法，提告求償新台幣100萬元並要求登報道歉。

一審士林地方法院在去年9月底審結，判劉文雄得賠金溥聰40萬元、登報道歉。

案件上訴到二審，高等法院今天改判劉文雄免賠、不用登報道歉，全案還可上訴。1060405

(中央社)