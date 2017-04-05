台北舊公寓增電梯 市府最高補助3百萬
台北市更新處表示，為改善銀髮族及行動不便者生活需求，老舊公寓增設電梯自今天起開始受理申請，補助最高新台幣300萬元。
都市更新處為改善銀髮族和落實高齡友善城市及無障礙生活環境，延續民國104年首創老舊建物更新增設電梯補助作業規範，自今年4月5日至12月29日止，受理民眾申請增設電梯補助。
更新處表示，凡屋齡20年以上，6樓以下公寓，不需經冗長都更審查程序，只要建築物領有建管處核發電梯建築許可，並經「該棟所有權人100%同意，就可提出申請」。
更新處說，若申請人為管理委員會，需有區分所有權人會議決議及管委會出具可自行排除違建或施工阻礙切結書，就可不用全棟同意。
更新處表示，每案補助額度最高50%，且不超過300萬元，但在今年修法後，北市府依法劃定整建住宅都市更新地區申請案，補助額度可提高至75%。
民眾想瞭解受理補助內容，可向更新處委託輔導團隊財團法人崔媽媽基金會或上都市更新處網站內的「老舊公寓增設電梯補助申請專區」查詢。1060405
(中央社)
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