美將領：俄若大量發射飛彈 美無防禦力

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美國高級將領今天警告，俄羅斯最近部署的陸射巡弋飛彈，如果大量發射，美國和盟國將沒有防禦能力。

法新社報導，華府再三指控俄國部署陸基巡弋飛彈系統違反美俄1987年簽署的武器管制協議，亦即中程核子武力條約（Intermediate-range Nuclear Forces Treaty）。

美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令海頓（John Hyten）告訴國會議員，1枚陸射巡弋飛彈還不構成重大威脅，但如果發射多枚，情勢就會改觀。

海頓告訴聯邦參議院軍事委員會：「我們沒有因應這種情況的防禦能力，尤其是在防禦我們歐洲盟邦上。」

「這項系統視其部署地點，可以涵蓋歐陸大部分區域，進而對其構成威脅...這是一大隱憂。作為一個國家，我們必須想方設法解決。」

美國官員並未描述俄國部署的飛彈，但專家表示，俄國部署的飛彈可以輕易掛載核子彈頭。

「紐約時報」（New York Times）披露，俄國在伏爾加格勒（Volgograd）地區和另1處不知名地點，部署飛彈。

海頓雖批評俄國陸基巡弋飛彈部署，但指俄國仍遵守另1項協議，所謂的新戰略武器裁減條約（New START）。根據這項協議，美俄雙方應該在2018年2月前各自裁減部署的彈頭數量至1550枚。

海頓說：「我們朝這個目標前進中...就我們所知，俄國也是。」1060405

(中央社)