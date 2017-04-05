聶雲抓包12歲兒網交 小帥哥神回4字！

聶雲跟即將青春期的兒子Nathan(左1)展開人生對話，表示抓包過兒子跟女生在線上偷聊，中離還被對方洗版呼叫。(中時資料照片)

44歲的聶雲結婚近15年，育有2子1女，最大的兒子聶磊(Nathan)也已經12歲，給人好爸爸形象的他，對孩子們因材施教，更藉由一起運動，拉近父子關係，近來他帶著Nathan勤練半馬，也在過程中開啟了「人生對話」，對於兒子幾歲能交女友，爸爸覺得是30歲，兒子卻說20歲，父子顯然「不同調」，針對青春期問題，Nathan表示沒問過爸爸「因為很怪」，更神回4字，逼得老爸聶雲當場笑倒。

據《蘋果日報》報導，聶雲表示3個孩子中，Nathan的個性是讓他最不需要操心的一個，而雖然聶雲教育風格自由，但也強調「我是家裡權威，所以兒子也不要以為贏過我，就可以跟我大小聲」，Nathan則爆料爸爸對妹妹聶庭最頭痛，聶雲解釋因為聶庭還小又是女生，「我對兒子當然嚴厲，對女生就下不了手，女兒是我的罩門」，而應付三個孩子爭寵的方式，就是所有東西每個人都有一份，一樣款式、一樣顏色，或者東西集中在爸爸這管理，聶雲跟老婆說好了，夫妻倆教育一致，不分黑白臉。

談到12歲即將邁入青春期的Nathan，聶雲表示孩子們會互相比較誰開始長痘痘、誰胳吱窩先長毛，Nathan聽了之後竟自招：「沒有長毛」，神回讓爸爸當場哈哈大笑，而被問到有沒有女生追求，Nathan搖頭，但聶雲卻爆料有次抓包兒子在做功課時，偷在線上跟女生聊天，「他說是女生自己跟他聊，我叫他回對方說你要做功課先離開，結果聊天室就開始出現Nathan、Nathan…一直被洗版」，最後爸爸還不忘叮嚀兒子：「作爸爸的所有事都知道，你講我知道，你不講我也知道」。

(中時電子報)