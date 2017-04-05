歸仁員警盤查 破獲3公斤毒品市值200萬
連假尾聲，台南市歸仁警分局仁德分駐所副所長李壁池與警員駱靖穎，昨天深夜值勤盤查時，於中山高速公路仁德交流道附近，發現30歲吳姓男子駕駛自小客車行跡可疑，盤查後，果真於後車廂查獲約3公斤重的毒品，市價近200萬。
這已經是李壁池今年以來，查獲的第4件毒品運輸販售案，及時阻止大量毒品流入市面，也被譽為「緝毒達人」。警方指出，昨天深夜11時30分左右，李壁池與駱靖穎執行巡邏勤務時，在仁德區中山路與文心路口，發現吳姓男子駕車開進巷子裡，不久後又立即開出來，由於該巷道平日少有人車出入，兩人覺得可疑，上前盤查。
吳姓男子自稱只是找朋友聊天，並鎮定配合員警搜查，但當員警要求打開後車廂時，吳男卻一度假裝後車廂故障，經員警協助開啟，假意翻動雜物配合，卻被眼尖員警瞄到可疑包裝粉末。
警方當場在吳嫌車上起出一大包毒咖啡、重1016.6公克，二級毒品搖頭丸100顆，三級毒品愷他命兩大包、重1993.2公克。吳嫌供稱，因缺錢花用，以2萬元代價，幫綽號「偉哥」的男子從台南運送毒品到嘉義，並不清楚「偉哥」的身份及棲身地點，昨天是第一次送貨。警訊後，全案依毒品危害防制條例運輸毒品移送台南地檢署偵辦。
警方指出，該批毒品一旦送抵嘉義，將隨即流入市面，所幸員警機警查獲毒品，及時阻止大量毒品危害社會，台南市警局副局長陳書田及歸仁警分局分局長鄭榮崑今天上午前往仁德分駐所頒發破案茶。
李壁池與駱靖穎表示，但凡偵破的竊案或搶案中，10件有9件嫌犯都有毒品前科，只要多用一點心，留意可疑人車，就有機會防止一件毒品危害及後續可能衍生的治安問題。
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(中時)
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