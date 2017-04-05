吃個止痛藥卻送進加護病房 原來是藥物過敏害的
一名40多歲的男性，吃痛風藥近一年時間，卻在某次因摔傷服用止痛藥後，全身10％皮膚出現破皮、剝離現象，確診藥物過敏之一的「史蒂芬強森症候群」，緊急送往加護病房才撿回一命。醫師提醒，所有藥物都可能引發過敏，民眾若發覺狀況有異，務必立即和醫師、取藥處聯繫，以達早期治療的結果。
藥害救濟基金會今公布最新調查結果，發現有超達7成民眾認為，藥物過敏只會在「用藥後立即發生」，但其實視個人體質，可能在用藥後2天、甚至2~3個月後才發生。藥害救濟基金會行長陳文雯說，甚至有極少數的藥物過敏在「服藥後1年」才發生，主要是過敏反應才具延遲性，只要出現類似症狀，民眾均應提高警覺。
收治上述男性患者的北市聯醫和平院區皮膚科主治醫師林瑞宜說，該患者本身腎功能就不佳，在因外傷服用止痛藥後，更佳抑制腎功能，導致代謝困難、皮膚出現大面積的傷口，幸好算是及早發現，否則可能小命不保。
林瑞宜提醒，當身體出現過敏反應時，許多民眾會選擇立刻停藥，但其實應該立即致電給主治醫師、或領藥的藥局，描述自身情況並尋求協助，否則像是服用抗細菌感染、心律不整藥物的民眾，隨意停藥反而也具致命危機。
根據藥害救濟給付案之可疑藥品統計，前10名均為抗癲癇、痛風、抗生素、非類固醇的消炎止痛藥等4種藥品，常見的過敏反應擴皮膚紅疹、搔癢、水泡，喉嚨痛、眼睛紅腫具灼燒感、嘴唇腫、口腔潰瘍、發燒，嚴重者可能會有生命危險。
(中時)
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