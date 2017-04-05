被爆逼妻離婚 林國春聲明坦言協議離婚中

林國春今日透過服務處發表聲明。（池雅蓉翻攝）

近日新北市議員林國春在抗議年金改革遊行活動，怒嗆蔡英文總統「該不該殺」，引發不小爭議。今日被週刊爆料，他已半年不回板橋的家，而是返回桃園大溪豪宅，更僅用簡訊逼妻子離婚。對此，林國春今日手機關機，僅透過服務處發表聲明，強調家家有本難念的經，與妻子長期有有觀念與個性差異，目前已分居，協議離婚中。

林國春聲明表示，家家有本難念的經，尤其民意代表要將將提經營完善難度更高，他與太太長期處於觀念及個性差異，經努力溝通仍難周全，雙方已有相當時日處於分居狀態，目前雙方協議離婚中，但對於選民承諾與服務不曾因此改變或怠惰。

林國春強調此視為個人私領域家庭問題，與公眾事務無關而未公開，請大家給他保留私人空間，也謝謝大家關心。

(中時)