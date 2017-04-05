大學畢業生 2成6想做秘書
根據勞動部最新調查發現，有26.8%的大學畢業生想要從事秘書等的事務支援人員。不過事務支援人員今年的求供比率仍偏低，僅0.71倍，也就是1個職缺約有1.4名求職者競爭。
勞動部今天公布最新「兩性利用公立就業服務機構求職概況」調查結果。105年透過公立就業服務機構求職者為72萬8000人次，求職就業率為70.2%。其中男性求職就業率為70.9%，略高於女性的69.5%，但差距逐年縮小。
調查當中也顯示，大學畢業生有26.8%想要做秘書等事務支援人員，其次則為專業人員或技術員及助理專業人員，都占21.3%。以性別來看，女性大學畢業生有38.9%想擔任事務支援人員；男性大學畢業生則只有14.2%。
求供倍數部分，105年整體求供倍數為1.80倍，除「事務支援人員」及「主管及經理人員」僅0.71倍（即1個職缺約有1.4名求職者競爭）及0.87倍（即1個職缺約有1.2名求職者競爭）外，其餘職缺都供過於求。
尤其「服務及銷售工作人員」及「技術員及助理專業人員」的求供倍數3.21倍及2.76倍較高。1060405
(中央社)
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