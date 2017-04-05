4月5日午間新聞速速報
習川會前北韓又搗彈! 今晨再試射飛彈
國際最新消息
北韓在台灣時間5號早上6點多，
朝日本海再度試射彈道飛彈
因為明後天，習川會就要登場，
選在峰會前夕發射飛彈，示威意味濃厚。
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搶救過剩高麗菜 名廚教99秒豪華料理
高麗菜產量過剩導致菜價持續走低，一顆高麗菜均價僅5～10元，
台灣食育協會號召名廚，拍影片教民眾在家做美味高麗菜料理 ，一道菜只花99秒.
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賀陳旦新構想郵差幫長照 反應兩極
中華郵政將要轉型進軍長照業務嗎?
交通部長-賀陳旦 研擬透過郵局的廣泛布點，關懷偏鄉或社區中的獨居老人，透過送餐、主動探視等方式，建立通報機制.
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播方彥迪播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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