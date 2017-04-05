公開減肥菜單 徐若瑄放話「挑戰18天瘦3公斤」

徐若瑄公布減肥菜單，引起網友熱烈迴響 。(圖/本報系資料照)

徐若瑄生下兒子Dalton後，依舊維持往昔姣好身材，不過昨天卻放話「挑戰18天瘦3公斤」，還公布首日瘦身菜單，更為自己加油打氣「青菜和蛋白質吃到飽」。

徐若瑄出道多年，樣貌幾乎沒有改變過 。(圖/本報系資料照)

徐若瑄先是貼出花椰菜和肉片的照片，並且附文寫道「青菜和蛋白質吃到飽」，早餐則是選擇無油的「水煮蛋、清蒸南瓜、地瓜」，而且一定要吃飽才能維持好心情，另外也別忘記攝取澱粉，但僅侷限於好的澱粉，此外所有零食、帶糖飲料、果汁都嚴格禁止，水果則是選擇低糖不甜的，並且只在白天補充，而且僅能少量攝取。

減肥除了要控制飲食之外，徐若瑄表示堅持魄力和決心是不可或缺，此外有鑑於每個人體質、體型不同，也要學著如何去抓攝取的量，當然還要配合一週最少4天的跑步或運動，這樣才能發揮最大效果，最後更告訴所有想減肥的人，一定要保有歡喜心，才能讓自己維持最美型態。

(中時電子報)