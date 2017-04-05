婦人跳溪 海巡人員鬼門關前搶人
南投草屯鎮1名葉姓女子疑因經濟問題，開車到彰化王功漁港附近跳溪自殺，被釣客發現報案，岸巡人員獲報將女子救上岸。
葉姓女子被救起時奄奄一息，岸巡隊員輪流幫女子進行心肺復甦術，葉姓女子終於恢復呼吸心跳，送往二林基督教醫院急救。
海巡署第四一岸巡大隊指出，昨天晚上有1名釣客在釣魚時，突然聽到水花拍打的聲音，循著聲音的方向看見有人跌落水中，載浮載沉，趕緊報案，而海巡人員到場後趕緊把女子拉到岸上，幫已無呼吸的女子進行心肺復甦術，而一旁的民眾見狀也幫忙加油打氣。
經過約10多分鐘的急救，在眾人的努力之下，葉姓女子恢復呼吸心跳，海巡人員趕緊把女子送上救護車，送往二林基督教醫院急救。
警方指出，葉姓女子在丈夫過世後，獨力撫養3名子女，懷疑是經濟壓力太大才會尋短，至於確實原因將等到葉女狀況穩定後再進行調查。
警方呼籲，勇敢求救並非弱者，自殺不能解決問題，若遇人生瓶頸，可打生命線專線1995尋求協助，生命一定可以找到出口。1060405
(中央社)
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