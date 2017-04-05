湖南大學雕像很無言 曬棉被又遭塗鴉

我要評比

陸媒報導，中國大陸湖南大學一對標誌性的「朱張會講」雕像早前被人用來曬棉被後，近日還遭塗鴉，令校內學生十分氣憤。

南方都市報今天轉述報導指出，湖南大學前身是嶽麓書院，是中國古代四大書院之一，歷史上的「朱張（朱熹、張栻）會講」給書院的發展留下重要一筆。

為紀念這一歷史性會講，湖南大學設計了「朱張會講」雕像，這也成為大學的標誌性雕像。

但「朱張會講」雕像顯然並未獲得各方珍惜。據報導，早前校內有學生把棉被放在雕像上，雕像成為曬棉被的工具。

最近，雕像還遭人塗鴉，眉毛和嘴唇被人塗上紅色。報導表示，校內部分同學感到很氣憤，表示「在象徵著歷史和文化的標誌雕像上亂塗亂畫，有些過分了。」

但學生們推測，這應該不是在校大學生所為。1060405

(中央社)