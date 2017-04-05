拒助陸墮胎？美停止撥款聯合國人口基金
川普政府當地時間3日表示，不再提供經費給聯合國人口基金。美方認為，該基金支持或參與管理中國大陸強制墮胎或非自願絕育計劃。聯合國人口基金發表聲明否認指控。
美國之音報導，美國總統川普（Donald Trump）上任後恢復了前總統雷根（Ronald Reagan）1984制定的政策，不認為墮胎是計劃生育中可被接受的手段，並不再捐助墮胎計畫。
川普政府擴大要求，美國不得贊助在其他國家從事墮胎或把墮胎作為計劃生育方式而積極加以推動的組織。
中國大陸1979年全面推動一胎化政策，並在2016年實施二孩政策。外界一般認為，中國大陸在執行計劃生育政策的過程中，強制民眾絕育和墮胎。
報導說，川普政府當地時間3日表示，不再提供經費給聯合國人口基金（UNFPA）。美方認為，該基金支持或參與管理中國大陸強制墮胎或非自願絕育的計劃。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對美國決定停撥經費深表遺憾。聯合國人口基金當地時間4日也發表聲明，拒絕美國指控人口基金用經費支持中國大陸強制墮胎和絕育。
報導指出，聯合國人口基金2015年收到150多個國家、9億7900萬美元捐助；美國提供了將近7600萬美元，是「捐助大戶」之一。1060405
(中央社)
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