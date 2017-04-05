衛少第41次大三元到手 平聯盟單季紀錄

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美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆一哥衛斯布魯克今天拿下本季個人第41次大三元，打平「大O」羅伯森締造的單季最多大三元紀錄。

法新社報導，雷霆今天以110比79大勝密爾瓦基公鹿，「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）在第3節飆出他本季第41次大三元，追平羅伯森（Oscar Robertson）1961-62年球季締造的單季41場紀錄。

衛斯布魯克中場即將結束前投進1顆三分彈，上半場便攻下12分。終場他拿下12分、13籃板及13次助攻。

第3節開打幾分鐘，他抓下第10個籃板，接著傳給吉布生（Taj Gibson）得分，繳出第10次助攻，助雷霆以65比39領先公鹿。

衛斯布魯克明晚迎戰曼菲斯灰熊時，將有機會打破羅伯森紀錄。（譯者：中央社周莉芳）1060405

(中央社)