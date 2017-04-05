言論自由日影展 雲林68電影館登場

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7日是言論自由日，雲林縣政府當天將於斗六68電影館舉辦「言論自由」一日影展，將播映4部不同國家、不同角度的自由人權電影。

雲林縣政府今天表示，68電影館「言論自由」一日影展，預計播出「好萊塢的黑名單」、「自由時代─鄭南榕1947-1989與他的年代」、「曼德拉：漫漫自由路」、「漢娜鄂蘭─思想的行動」等4部電影。

縣府新聞處長張凱傑表示，台灣歷經各種政權，在多位民主鬥士的抗爭與努力下，才有如今的言論自由，今天我們享有這樣民主自由，不能遺忘前人們的奮鬥。

為紀念黨外政論雜誌「自由時代」週刊創辦人鄭南榕追求言論自由而奉獻犧牲的精神，68電影館將播映這4部關於言論自由的電影，希望提供民眾放眼全球的言論自由思考。1060405

(中央社)