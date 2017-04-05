今年首季 宏都拉斯僑匯成長14.6%

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宏都拉斯中央銀行表示，今年前3個月，宏國總共收到9億6440萬美元的海外僑匯，比去年同期的8億4140萬美元，成長了14.6%。

央行的一份初步報告指出，3月單月，宏都拉斯收到2億9000萬美元的僑匯。

官方數據顯示，上述期間，宏都拉斯超過9成的僑匯來自美國。目前旅居美國的合法和非法宏都拉斯僑民總數約超過100萬人。

根據官方統計，去年（2016）全年，宏都拉斯收到的僑匯總額為39億5870萬美元，占當年國內毛額的18.5%。

官方報告同時指出，僑匯是宏都拉斯主要的外匯來源之一，總額超過咖啡、加工出口產品、蝦及其他主要產品的外銷所得。

宏國經濟官員估計，今年全年的僑匯收入可望達到37億美元。1060405

(中央社)