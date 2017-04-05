時力要求查仁濟院案 蔡正元：動機齷齪骯髒

時代力量要求徹查仁濟院案，蔡正元批動機齷齪、骯髒。(張鎧乙/攝)

時代力量要求徹查仁濟院案，並稱當年是連戰父親連震東所接收。國民黨政策會執行長蔡正元5日表示，仁濟院是財團法人救濟機構，「不是連家財產」，他並質疑時代力量是否在幫助某些想要奪取仁濟院土地的力量在說話，認為時力此舉動機「齷齪、骯髒」。

蔡正元5日上午在記者會回應提問時表示，日本戰敗後，國民政府來台接收，原有日本人的軍、公、民間團體財產，都由相關機構接收，仁濟院是日據時代就成立的組織，因此其孤兒院、老人院的機關場地被接收，依當時法律100%合法，它也不是國民黨來才成立的。

蔡表示，後來因為都市發展，老人院、孤兒院遷到他處，土地現址是今天南陽街補習班一帶，土地租給人家蓋很多房子，「現在這些人想吃定仁濟院的土地，過去很多綠營的人都拿這個作文章，稱土地取得不正當，但董事長換了好幾任，還包含萬華本地老家族，連震東被請去當董事長是很正常的。」

蔡正元並表示，仁濟院醫院看貧病不用錢，照顧鰥寡孤獨不計其數，「我們強烈懷疑時代力量的提案，跟想搶走仁濟院地上物的擁有者到底是什麼關係？是不是代表他們要來狠打仁濟院，讓他們順利奪取仁濟院土地？這不公開說明的動機，令人可疑的。」

蔡稱，這項爭論已經十幾年，歷屆台北市長都想都更該地，但占據土地的人就咬住仁濟院，要求他們照當年土地的價格賣出，哪個仁濟院董事長敢接受？因此起了很多紛爭，這些人到處去告，「我們不排除時力後面的動機齷齪、骯髒的，不然欺負一個慈善機構到這種地步，而且它跟連家毫無關係。」

(旺報)