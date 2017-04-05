黃色小鴨變天鵝 霍夫曼作品游進韓石村湖

霍夫曼作品Sweet Swans天鵝家族，在韓國石村湖開展。(圖截自韓國觀光公社)

還記得黃色小鴨嗎?當時由荷蘭概念藝術家霍夫曼所設計的巨型藝術品造成各地轟動，來到台灣展出時也掀起了一股熱潮，現在霍夫曼的作品Sweet Swans天鵝家族游到了韓國石村湖，成了遊韓的熱門新景點。

巨型的天鵝在平靜的湖面上甜蜜相望，一旁還有幾隻幼鳥跟著悠游，荷蘭裝置藝術家霍夫曼繼黃色小鴨在全國掀起熱潮後，在韓國推出了Sweet Swans天鵝家族特展，巨型天鵝游進蠶室樂天世界塔附近的石村湖，在即將盛開的櫻花襯托下，想必更顯春意盎然。

Sweet Swans天鵝家族特展的展出日期到5月8日為止，展期有到首爾遊玩的你，千萬別錯過。

(中時電子報)