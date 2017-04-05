「過不了自己這關」 本土劇演員臉書直播燒炭
40歲本土劇劉姓男演員演出過三立、大愛戲劇，今(5日)晨卻突在臉書開直播，本只是單純聊天，後卻談起生活不順遂，就拿出瓦斯噴槍燒木炭，嚇壞不少網友，他的好友看見直播趕緊報警，
劉姓男演員演過多部戲劇作品，曾在大愛演出，近期也到三立本土劇演出，飾演律師、醫生等角色，不過今晨他突在臉書開直播，一開始說想和大家聊聊天，之後就開始說到自己生活不如意、很辛苦，還說「過不了自己這關」，就拿出瓦斯噴槍把木炭燒紅，之後直播就斷線，讓網友都嚇壞。
據《蘋果日報》報導，友人看了直播後嚇了一跳趕緊報警，幸好最後即時趕到，將他送往醫院急救，目前意識清楚。
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(中時電子報)
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