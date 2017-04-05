免費免報名！台中市第42屆萬人健行大會8日登場

台中市第42屆萬人健行大會4／8登場！歡迎民眾一家同行，一起走出健康Let’s Go！（陳世宗攝）

「和救援小英雄波力一起活力向前走！」由台中市政府、維他露基金會共同舉辦的萬人健行大會，今年邁入42年囉！將於8日於大坑風景區熱鬧出發，活動免費、免報名，大會特邀請到家長小孩都熱愛的人氣卡通「救援小英雄」主角-救援小隊人偶到場與大家見面同樂，現場還有好康的摸彩活動，贈品總價值10萬元！

「台中市第42屆萬人健行大會」，今年同樣在台中的後花園-大坑風景區舉行！大坑風景區向來是大家健身踏青的好去處，不僅有風景、有多條登山步道，且沿途自然景觀豐盛，既可以運動抒壓，回程還可以來一趟美食饗宴。

主辦單位指出，健行路線全程7公里，非常適合全家大小一起參與，現代人生活忙碌普遍運動量不足、生活壓力又大，而戶外健行是一項有益身心健康的輕運動，不妨利用這次的週末假期，與家人一起走向大自然，拋開平時的壓力，享受親友相聚運動踏青的歡樂時光。

活動當天「救援小英雄」主角-救援小隊與波力姊姊也將到場與大家一起同歡，現場更開放民眾和可愛的人偶一起互動拍照，機會相當難得！大會還安排有獎徵答、贈送樹苗、租稅遊戲、人體彩繪…等等互動節目，除此之外，大會更大方提供總價值超過十萬元的摸彩贈品，筆記型電腦、iPad Air 2、大坑商圈會員店家消費券等等豐富大獎，等著讓幸運兒抱回家！讓大家不僅運動紓壓，還能好康拿不完！

今年大會主題定為「萬人健行 健康Let’s Go」，代表維他露基金會對全民的期許，鼓勵民眾養成健走、保持運動的好習慣，全家一起走出戶外享受健康，立刻出發Lets Go！現場維他露公司將免費提供好喝的健康飲品讓前來參與的民眾飲用，參加者更可以得到限量的大會運動帽，數量有限送完為止！

市府體育處表示，4月8日(六)早上7：15，中臺科技大學集合出發，活動免費免報名，歡迎民眾一家同行，一起走出健康Let’s Go！

(中時)