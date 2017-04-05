30歲鼻涕男張口有魚腥味 全因這個病
一名30歲男姓因從事粉塵工作，加上國中開始就患有鼻竇炎，開了兩次刀，仍然兩頰塞滿濃鼻涕，鼻涕塞滿鼻竇，呼吸都有魚腥味，最後到國醫藥大學附設醫院中西醫結合科治療，透過開竅引經的中藥內服，配合西藥鼻噴劑治療，經過一兩週後，濃鼻涕轉淡，在三個月的治療後，揮別滿身魚腥味。
中國醫藥大學附設醫院中西醫結合科主治醫師張家豪指出，若是有鼻息肉造成的鼻竇炎，西醫需用內視鏡導航系統手術配合微創動力旋轉刀，徹底清除鼻息肉來達到根治。藥物方面在急性期用抗生素治療，慢性期用類固醇鼻噴劑減少過敏及發炎反應，並使用抗組織胺來緩解症狀。中醫治療則不用開刀的方法，以中藥通竅藥及引經藥（如辛夷、石菖蒲等）治療各式鼻竇發生的炎症。
張家豪指出，部份患者開刀後仍有濃鼻涕、鼻塞、鼻涕倒流等症狀產生，此時可以使用抗生素短暫治療，但抗生素使用超過兩週後容易產生抗藥性及腸胃道副作用，此時可以考慮服用中藥，中藥有調解及疏導等作用，使鼻涕揮之而去。
開刀後西藥可用類固醇的鼻噴劑保養，減少過敏及發炎反應；但是有一些病人擔心使用類固醇的副作用，也可配合使用本院固有成方黃連噴劑，搭配顧眼護鼻操早晚各一次（按壓印堂、迎香、合谷、曲池等穴道，將於記者會中示範，詳細可諮詢張家豪主治醫師），以達到事半功倍的效果。
(中時)
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