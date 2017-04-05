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30歲鼻涕男張口有魚腥味 全因這個病

中時
／台中報導
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30歲鼻涕男，張口有魚腥味，全都是因為這個病
中國醫藥大學附設醫院中西醫結合科主治醫師張家豪指按摩迎香穴可以為鼻開竅。(馮惠宜攝)
30歲鼻涕男，張口有魚腥味，全都是因為這個病
利用開竅引經的中藥可以緩解鼻塞症狀，減少濃鼻涕。（馮惠宜攝）
30歲鼻涕男，張口有魚腥味，全都是因為這個病
中國醫藥大學附設醫院中西醫結合科主治醫師張家豪指出，按壓曲池、迎香、印堂等穴道有助鼻保養。（馮惠宜攝）

一名30歲男姓因從事粉塵工作，加上國中開始就患有鼻竇炎，開了兩次刀，仍然兩頰塞滿濃鼻涕，鼻涕塞滿鼻竇，呼吸都有魚腥味，最後到國醫藥大學附設醫院中西醫結合科治療，透過開竅引經的中藥內服，配合西藥鼻噴劑治療，經過一兩週後，濃鼻涕轉淡，在三個月的治療後，揮別滿身魚腥味。

中國醫藥大學附設醫院中西醫結合科主治醫師張家豪指出，若是有鼻息肉造成的鼻竇炎，西醫需用內視鏡導航系統手術配合微創動力旋轉刀，徹底清除鼻息肉來達到根治。藥物方面在急性期用抗生素治療，慢性期用類固醇鼻噴劑減少過敏及發炎反應，並使用抗組織胺來緩解症狀。中醫治療則不用開刀的方法，以中藥通竅藥及引經藥（如辛夷、石菖蒲等）治療各式鼻竇發生的炎症。

張家豪指出，部份患者開刀後仍有濃鼻涕、鼻塞、鼻涕倒流等症狀產生，此時可以使用抗生素短暫治療，但抗生素使用超過兩週後容易產生抗藥性及腸胃道副作用，此時可以考慮服用中藥，中藥有調解及疏導等作用，使鼻涕揮之而去。

開刀後西藥可用類固醇的鼻噴劑保養，減少過敏及發炎反應；但是有一些病人擔心使用類固醇的副作用，也可配合使用本院固有成方黃連噴劑，搭配顧眼護鼻操早晚各一次（按壓印堂、迎香、合谷、曲池等穴道，將於記者會中示範，詳細可諮詢張家豪主治醫師），以達到事半功倍的效果。

(中時)

關鍵字：治療鼻涕噴劑中藥魚腥味
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