台美駕照互相承認 再增夏威夷州

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外交部今天表示，駐檀香山辦事處與美國夏威夷州簽署駕照相互承認瞭解備忘錄，未來居住於夏威夷且符合資格的中華民國國民，可持有效的普通駕照，免路考及筆試申換夏威夷州駕照。

外交部表示，駐檀香山辦事處今天在夏威夷州州長伊芸（David Ige）及該州參議院、眾議會領袖見證下，與夏威夷州交通廳簽署「相互承認及換發駕駛執照瞭解備忘錄」，並於即日起生效。

外交部說，夏威夷州是第22個完成駕照互惠安排的美國州政府，中華民國則是第2個與夏威夷州有此互惠措施的國家，有助提升雙方旅居人民的便利，並深化與夏威夷州的關係。

外交部表示，有關免試換照的最新消息及相關資訊，公布於外交部網站首頁（http://www.mofa.gov.tw）的「全球免試申換駕照」專區，歡迎民眾查詢利用。1060405

(中央社)