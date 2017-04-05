中華電信高雄營運處濺血 櫃台員工遭刺傷

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張姓男子今天上午持剪刀闖進中華電信高雄營運處，朝周姓男員工左肩刺多刀，當場被捕，血濺櫃台，嚇壞顧客。員警制伏張男過程中，頭部也挨了多記拳頭，全案調查中。

警方說，這起案件發生在上午9時20分左右，張姓男子闖入一樓櫃台後，即持剪刀朝周姓男員工刺砍，周姓男員工左肩挨刺多刀，現場血跡斑斑，嚇壞前往洽公民眾。

由於正值清明連假後第1天上班，現場洽公民眾不少，一度引起現場騷動。

轄區新興警分局中正三所員警獲報趕到，當場將張男帶回偵訊，並在現場採證，釐清案情。

中華電信高雄營運處則說，員工手臂受傷，送醫後無生命危險，這是高雄營運處頭一遭，當時不少員工都嚇到了，受傷員工平日表現正常，至於歹徒行刺原因，公司並不清楚。1060405

(中央社)