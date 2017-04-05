時力點名仁濟院 蔡正元：岳飛打張飛

中國國民黨政策會執行長蔡正元今天表示，仁濟院與連家毫無關係，非連家財產，時代力量岳飛打張飛，「時代力量是在幫某些想取得不當利益的人講話」，欺負慈善機構到這個地步。

媒體報導，時代力量黨團主張將「公產變私產」、「國產遭非國民黨的團體或個人占用」納入促進轉型正義條例草案處理，並點名遭前國民黨主席連戰父親連震東接收為私人機構的「仁濟院」，就是侵占國產的最大案，未來應返還公家。

蔡正元上午在國民黨記者會表示，這是岳飛打張飛，仁濟院是財團法人的救濟機構，非連家財產；當時仁濟院找連震東當董事長，不表示就是連家財產，「時代力量是在幫某些想取得不當利益的人講話」。

蔡正元表示，當時政府來台接收時，所有日本人的軍、公、民間團體財產，都要由相關機構接收，例如政府機關接收日本人機關的財產，軍隊接受日本當時軍隊留下來財產，仁濟院是台灣人在日本殖民時代成立的慈善組織，所以接收日本人的民間孤兒院或老人院的機關與場地，在當時法律百分百合法，且仁濟院早就成立，非國民黨來才成立。

他說，當時取得的老人院、孤兒院因為都市發展遷往別處，所在的南陽街土地因此租人蓋房，現在這些人想強奪房子，官司打很久，仁濟院沒人敢跟這些人合作，除時代力量，過去很多綠營的人都拿此做文章，質疑仁濟院土地不正當。

蔡正元表示，他強烈懷疑，時代力量提案的人與強奪仁濟院地上物的人到底是什麼關係，是否代表他們打仁濟院，讓這些人可以順利奪取仁濟院土地，不公開說明的動機，令人可疑。

他表示，不排除時代力量提案背後的動機是齷齪、、骯髒的，欺負慈善機構到這個地步，時代力量與想奪仁濟院土地的人到底有什麼關係。1060405

(中央社)