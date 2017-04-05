男子進中華電信門市 持剪刺傷櫃台人員

客服員周男詢問要辦理何項業務服務，張突拿出剪刀朝周身上刺去，周男當下以左手臂阻擋，導致周受傷，當場血流如注。(劉宥廷翻攝)

張男行凶的剪刀。(劉宥廷翻攝)

警方表示，張男帶回偵辦時，面對警應訊都三緘其口、不發一語；初步研判他疑有精神方面疾病，全案依傷害、妨害公務等罪送辦。(劉宥廷攝)

張男早上9時10分背著包包進入門市，走至17號櫃台竟拿剪刀刺傷人。(劉宥廷翻攝)

45歲張姓男子5日上午9時進到高市七賢、林森路口的中華電信門市，28歲周姓男客服員見他走到櫃檯，隨即詢問有什麼需要服務，不料，張男突從自己的包包內拿出1把剪刀，刺向周男左手上臂；警方獲報趕抵壓制張男，混亂中還被他揮拳打中臉部，張被帶回偵訊並未說明行凶動機，初步研判疑有精神疾病。

新興分局中正三路派出所獲110通報，轄區中華電信門市驚傳有人遭刺傷，警網火速趕抵，但持剪刀刺傷人的張男，在逮捕過程中仍持續反抗，還出拳攻擊員警，造成警右眼旁擦傷，最後在優勢警力下將張制伏在地。

警方調查指出，張男早上9時10分背著包包進入門市，走至17號櫃台，客服員周男詢問要辦理何項業務服務，張突拿出剪刀朝周身上刺去，周男當下以左手臂阻擋，導致周受傷，當場血流如注，嚇壞現場民眾；其他同事見狀，立即將周男帶進員工休息室，警也到場將人逮捕。

警方表示，張男帶回偵辦時，面對警應訊都三緘其口、不發一語，清查張男身分，發現他無業但有傷害、詐欺等多項前科；初步研判他疑有精神方面疾病，全案依傷害、妨害公務等罪送辦。

(中時)