跟徐巧芯黨內互打？蔡正元：因馬未對蔣講公道話

蔡正元表示，馬英九指蔣介石二二八事件「有責任」說法不公平。(資料照片)

今年2月，前總統馬英九在二二八事件稱蔣介石「有責任」，引發國民黨政策會執行長蔡正元不滿抨擊，引發蔡與馬辦發言人徐巧芯「黨內互打」，蔡正元5日上午在記者會被問到此事表示，這不是黨內互打，馬英九當時接受記者提問可能「沒有想得很細膩」，所以說蔣對二二八事件「有責任」，蔡認為這樣的說法對蔣介石不公平、也沒對蔣講公道話，更不符合馬是「蔣經國提拔的政治人物的基本標準」。

蔡正元並強調，以後所有國民黨公職人員，在回應蔣介石在二二八事件的態度，標準答案是「他不是二二八的殺人兇手、是保護台灣的第一號戰士、第一老兵」。

蔡正元稱，這是本黨所要確立的標準答案，任何違背這答案的人，都不夠資格擔任國民黨公職人員，是明確、堅定、不可挑戰的立場。

(旺報)