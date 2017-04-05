家庭悲劇 欠近百萬失業父攜腦麻女自殺身亡
高市鳥松區發生一起家庭悲劇，一名54歲失業陳姓男子疑因背負近1百萬元債務無法週轉，今天上午攜帶18歲腦性麻痺女兒在車內燒炭自殺身亡，警方接獲報案到現場處理，家屬聞訊趕到後崩潰大哭，陳妻說，丈夫曾透露尋短念頭，還稱會帶腦麻女兒一起走，沒想到竟發生憾事。
陳妻表示，丈夫失業一陣子，因背負近1百萬元債務無法處理，曾經透露尋短念頭，還說如果要走，就要帶腦麻女兒一起走。
警方指出，今天凌晨六時，民眾報案指出，在鳥松區大同路公墓附近路邊停放一輛發動中的銀色汽車，排氣管接到右前乘客座車窗，駕駛座內一名男子、後座一名女子沒有動靜，懷疑是自盡，警方到場發現2人已死亡，查出死者是陳男及女兒，立即通知陳妻到場確認身分。警方已將先行將死者大體移往高市立殯儀館進行刑事相驗程序。
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