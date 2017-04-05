摩根大通示警 英脫歐恐致歐盟解體
摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙今天指出，英國脫歐之後，歐盟分裂的可能性升高，恐摧毀長年累積的經濟與政治成果。
法新社報導，戴蒙（Jamie Dimon）在1封給股東的年度信件中表示，他曾希望去年英國脫歐的決定可以讓歐盟更專注在「解決自身問題」，例如移民與僵硬的勞動規定。
戴蒙說：「然而，我們現在擔心，不但不會如此，反而可能會導致政治不安定，導致歐盟被迫分裂。」
「歐洲與歐元聯盟解體，恐將摧毀經濟與政治成果，儘管我們不能預言那將會發生，但可能性的確在增加，所以未來幾年，我們將密切注意歐洲情勢。」
至於英國脫歐本身，戴蒙有信心一旦英國在預期兩年的協商之後脫離歐盟，摩根大通銀行可以符合所有歐洲客戶的需求。
摩根大通銀行目前尚未預見未來兩年英國員工會有大幅調動，但戴蒙說：「我們的確很懷疑，英國脫歐後，歐盟可能會不斷施壓，不讓服務『外包』到英國，而要讓我們將人力與產能持續移至歐洲子公司。」（譯者：中央社許湘欣）1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。