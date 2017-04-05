摩根大通示警 英脫歐恐致歐盟解體

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摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙今天指出，英國脫歐之後，歐盟分裂的可能性升高，恐摧毀長年累積的經濟與政治成果。

法新社報導，戴蒙（Jamie Dimon）在1封給股東的年度信件中表示，他曾希望去年英國脫歐的決定可以讓歐盟更專注在「解決自身問題」，例如移民與僵硬的勞動規定。

戴蒙說：「然而，我們現在擔心，不但不會如此，反而可能會導致政治不安定，導致歐盟被迫分裂。」

「歐洲與歐元聯盟解體，恐將摧毀經濟與政治成果，儘管我們不能預言那將會發生，但可能性的確在增加，所以未來幾年，我們將密切注意歐洲情勢。」

至於英國脫歐本身，戴蒙有信心一旦英國在預期兩年的協商之後脫離歐盟，摩根大通銀行可以符合所有歐洲客戶的需求。

摩根大通銀行目前尚未預見未來兩年英國員工會有大幅調動，但戴蒙說：「我們的確很懷疑，英國脫歐後，歐盟可能會不斷施壓，不讓服務『外包』到英國，而要讓我們將人力與產能持續移至歐洲子公司。」（譯者：中央社許湘欣）1060405

(中央社)