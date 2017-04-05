四大教育工會：兼任師應一體適用勞基法
教育部日前宣布，無本職兼任教師擬先不納勞基法，改修「兼任教師聘任辦法」。四大教育工會今天聯合發表聲明，要求兼任師應一體適用勞基法。
大專兼任教師過去是「年金孤兒」，民間爭取納入勞基法多年，去年終於在教育部和勞動部協調下，決議於今年8月1日起，將大專校院中「未具本職」的兼任教師優先納入勞基法保障。
不過近來卻傳出，包括淡江大學在內的多所大專，大規模不續聘未具本職的兼任教師，被外界質疑是規避勞基法規定。
教育部長潘文忠日前在立法院答詢時宣布，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，認為這樣的作法較符合教育場域的需求。此舉讓大專院校讚賞，卻引發工會組織不滿。
高教工會、全國教師工會總聯合會、全國教育產業工會、全國教師會等4組織，今天聯合發表聲明，認為「兼任教師聘任辦法」漏洞百出，只有讓兼任教師不分有無本職，一體適用納入勞基法保障，才能真正保護師生權益。
聲明中指出，教育部就算修法，仍然沒有續聘保障，淡江大學等校仍能不續聘兼任教師。並認為「兼任教師聘任辦法」僅是命令位階，無法涵蓋勞基法各項勞動基準保障。1060405
(中央社)
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