簡訊提離婚 林國春：家家有本難念的經
媒體報導，新北市議員林國春半年不回家，以簡訊逼妻子離婚。林國春今天發布聲明指出，「家家有本難唸的經」，並指雙方處於分居狀態，並協議離婚中。
新北市退休警察人員協會等團體，不滿年金改革政策，3月29日發起陳情抗議活動。林國春「該不該殺」等言論，遭民進黨強力譴責。林國春則表示，未指名道姓「蔡總統」或「蔡英文」，也沒說要「殺總統蔡英文」。
壹週刊報導，約5個多月前，林國春開始不回家，並頻繁向助選賢內助、前TVBS發言人葉毓君傳簡訊提離婚。
林國春發表聲明指出，身為民意代表要想將家庭經營完善難度更高，很不幸和太太長期處於觀念及個性的差異下，雖經努力溝通仍難周全，雙方已有相當時日處於分居狀態，目前雙方協議離婚中。
他說，雖然如此，他對於選民承諾與服務不曾因此而改變或怠惰。
林國春聲明表示，對於個人私領域家庭問題讓媒體關心，內心深感不安，也因與公眾事務無涉而未公開，請大家容許他保留一些私人空間，謝謝大家關心。
另外，聲明指出，近日對於他的問政品質有諸多意見與看法，他願意虛心檢討並調整腳步。1060405
(中央社)
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