七旬醫師學寫程式 開刀房變雲端基地

面對高齡化現象，慈濟高屏區人醫會醫師洪宏典將昔日開刀房打造成雲端基地，自己寫程式，建構健康雲端資料庫，希望打造高齡專屬的智慧健康雲端服務。

慈濟高屏區人醫會及慈濟高雄分會推動「健康憶能促進服務計畫」，針對「憶能促進」、「血壓監測」及「體適能護照」三大社區銀髮熱門需求試辦創新服務體驗，由人醫會醫師洪宏典負責籌劃，透過專業醫護與社工跨業合作，期許健康照護透過科技進入社區和居家，守護鄰里健康。

為了將社區關懷據點、環保教育站健康資訊、長輩們的個人憶能、體適能、血壓監測等健康與自主維護或管理健康資訊詳加記錄，76歲的骨科醫師洪宏典，將昔日的開刀房打造成雲端基地，自己寫程式，套用微軟表格再串聯Google雲端硬碟與其他功能，不花一毛錢就建構健康雲端資料庫。

洪宏典表示，早在民國70年時，從旅居美國的同輩親戚口中得知電腦這個新興產物後，他立即購入，體驗電腦的便利後，決定將自營的骨科醫院電腦化，因此花大錢請軟體工程師開發系統，但系統無法使用，工程師自此聯繫不上，最後他決定自己來，請電腦家教一對一教學並自修鑽研，最後讓醫院資料建檔順利從紙本走上電腦化。

政府推動共同醫療資訊後，洪宏典建置平台，使用者無需向醫院調病歷，透過QR Code個人代碼，將自身健康紀錄上傳到資料庫，人醫會整理好放在雲端，作為健康照護監測與追蹤管理，打造高齡專屬的智慧健康雲端服務。

洪宏典指出，在「健康管理」領域中，憶能促進班與體適能團練從社區好鄰居的概念出發，附加功能還包含做志工、交友、健康照護與諮詢等，讓長者們時時充滿溫暖及關懷，近期將連結至高雄靜思堂醫護室，透過健康雲的建構，加速以科技化服務推升更即時社區關懷。

慈濟高雄分會社服組長楊芳美表示，透過人醫會專業醫護與社工、志工組成照顧網路，進行居家關懷服務，並以行動健康管理模式建置「健康雲」， 希望讓社區長輩能有個促進健康、延緩老化、拓展人際關係的雲端照護環境。1060405

(中央社)