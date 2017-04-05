廣東以色列理工學院8月迎首批學生入學

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據報導，中國大陸的廣東以色列理工學院將於今年8月迎來第一批學生，共計300人。

廣州日報今天報導，這所學院今年開設化學工程與工藝、生物技術、材料科學與工程等3個學系，首批有300名學生，其中大陸計畫招收240名，另有海外生。

廣東以色列理工學院由以色列理工學院（Technion-Israel Institute of Technology）與汕頭大學合作辦學，專業課程將採用全英文教學，學生畢業時可獲「三證」：以色列理工學院學士學位證書、廣東以色列理工學院學士學位證書和本科畢業證書。1060405

(中央社)