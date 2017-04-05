華語師赴東南亞 生活補助費提高至45K
教育部今天宣布，提高華語教師在印度、東南亞國家任教的生活補助費，提升到每月1500美元（約新台幣4萬5000元）。
過去生活補助費在1000美元至1200美元不等，部分任教地區交通不便，學校待遇也不好，難以吸引台灣華語師前往。
教育部配合政府「新南向」政策，推動華語8年計畫，今天正式宣佈提高生活補助費，希望能吸引更多優秀人才「南進」。
承辦單位指出，105年共選送159名華語師到全球任教，其中印度和東南亞占了90名。由於台灣華語教學的專業、教學活潑，受到各國歡迎，推估106年職缺還會倍增。
除了台灣提供的生活補助費，任教學校也會提供另一筆薪資。教育部強調，會持續和駐外單位合作，為華語師爭取更優渥的薪資和待遇福利。1060405
(中央社)
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