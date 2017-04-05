陸航空母艦超越英法？陸專家：並沒有

針對陸媒聲稱，中國大陸建造航空母艦的技術條件已超越英國與法國，直逼美國，中國大陸軍事專家李杰直指，雖有很大進步，但「還不能說具備了超越英法航母的技術條件」。

李杰在接受科技日報訪問時說，中國大陸一直關注並追趕世界最先進的航空母艦技術，但目前與世界先進水平「還存在很大差距」，像是核動力系統、電磁彈射技術、指控系統等「不是我們想像的那麼容易，仍需要奮起追趕」。

但他針對中國大陸首艘自製航空母艦的技術則表示，這艘航空母艦的甲板比遼寧艦更寬大，艦載機起降條件更好，武器系統也採用自製最新裝備，戰鬥力已有提高。

李杰指出，中國大陸航空母艦「超越英法」的說法「不夠準確、不太客觀」。其中，英國伊麗莎白女王號航空母艦排水量達6.5萬噸，是英國史上最大戰艦，且動力系統較強，採用燃氣輪機；至於遼寧號航空母艦，仍是蒸汽輪機。

他表示，英國航空母艦的艦載機是美國的F-35B，屬於4代機，隱型（匿蹤）性能相當突出，這方面也比中國大陸先進。

李杰指出，法國戴高樂號航空母艦雖然噸位較小，但採用核子動力。儘管目前還存在種種問題，但依然比中國大陸航空母艦採用的常規動力系統先進不少；且法國的艦載機屬於3.5代機，性能也十分突出。

他說，英法航空母艦整體上來看比較先進。雖然中國大陸航空母艦已取得很大進步，但「還不能說具備了超越英法航母的技術條件」。1060405

(中央社)