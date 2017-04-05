國民黨：4月底前提出年金改革版本

國民黨立法院黨團年金改革小組召集人、立委林為洲今天說，預計在4月底之前提出國民黨的年改版本，方向則是希望凝聚共識、降低彼此的撕裂對立，會有「妥協的版本」。

國家政策研究基金會今天舉辦「越改越窮的年金，對得起年輕人？」記者會。

林為洲指出，民進黨希望本週五讓年改版本付委，開始相關修法，國民黨則希望審查更審慎，多聽各方意見，包括勞團、退休教師等團體意見，多開幾場公聽會。

林為洲說，目前看起來，民進黨不想開任何公聽會，想在委員會強行通過年改會的版本，從民進黨批判考試院的版本，就可以聽出這樣的心態；試院的版本，很多團體不滿意，但是這種漸進式、緩和、妥協、求取共識的版本，把原來年改會的版本做微調，就被打得滿頭包，說試院在放水。

林為洲說，改革一定要對國家有正面利益，對民眾有幫助，不是在拚百米，「520要送給蔡英文就職禮物嗎？這個心態不對」年金改革應該要慎重，要提出一個世代適用的法律制度，拚早一個月、半個月出來，有意義嗎？

他說，國民黨的立場是希望讓各界，包括退休團體、協會、勞團、現職公務人員的團體都能來公聽會表達意見，二、國民黨希望改革方案是可以凝聚大家的共識，國民黨會負責任地提出國民黨的改革版本。

至於何時提出國民黨的版本？他說，他的估計是希望在6月份、會期結束、最慢到立法院延會時，能夠對這個法案大家有共識，有共識的意思就是可以通過，這樣的時程，還有時間辦1到2週的公聽會，「應該可以在4月底之前，就提出相關的版本」，然後在5月來處理，包括二讀、三讀。

不過，林為洲也說，如果民進黨不配合這樣的節奏，「那我們就可能會提早」。

至於黨版方向，他說，方向當然是希望凝聚共識，降低彼此的撕裂對立，妥協是為了要讓大家更團結，可以一起向前，台灣現在最需要的是團結，不要再內耗，不要再撕裂對立，「所以我們會有、你也可以說那個叫做『妥協的版本』」，希望改革過程當中，稍微能夠兼顧法律的原則，兼顧被改革者的感受，社會不要付出那麼高的對立撕裂的成本。

媒體追問，是否比較偏向考試院的版本？林為洲說，媒體的聯想力都很好，「考試院的版本，我們會把它拿起來，當做一個重要的參考」，然後也要聽聽各團體意見。

另外，林為洲也說，今天中午會開黨團大會，大概就會開始跟大家討論自己版本的方向，國民黨已經在準備當中了。1060405

(中央社)