蔡正元：蔣介石非二二八殺人凶手

中國國民黨政策會執行長蔡正元今天表示，蔣介石不是二二八殺人凶手，是保衛台灣的第一戰士，這是國民黨確立的標準答案，任何違背這個標準答案的人，都不夠資格擔任黨公職。

今天是蔣介石逝世42周年，蔡正元上午在國民黨舉行記者會，說明蔣中正是保衛台灣第一戰士，黨中央的立場明確且堅定、不容挑戰。

蔡正元表示，蔣介石願意拋棄一輩子的夢想「反攻大陸」，只為保衛台灣，是保護台灣的第一戰士；蔣介石逝世後沒有給子孫留下財產，很多主張台獨的人士卻汙衊蔣介石。

他說，國民黨要有這樣的認知，不可以保持距離或沉默不語，不能只是形式上跑去慈湖行禮，要勇敢站出來講公道話。

被問到之前與前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯「網內互打」，蔡正元說，並非網內互打。馬英九2月27日被問到蔣介石在二二八事件的角色時，沒有想得很細膩，就回答蔣介石有責任。

他說，馬英九的講法對蔣介石不公平，沒替蔣介石講公道話，不符合故總統蔣經國提拔政治人物的標準，他呼籲以後所有國民黨黨公職人員，回應蔣介石在二二八角色的標準答案是：蔣介石不是二二八殺人凶手，是保護台灣的第一號戰士，這是國民黨確立的標準答案。1060405

(中央社)