李來希:若520前強過年改 擴大抗爭
全國公務人員協會理事長李來希今天說，若民進黨政府堅持加高拒馬，強行在5月20日以前通過年金改革，「我們不排除會選擇適當的時機，會擴大抗爭」，絕不會讓它很平靜落幕。
李來希今天出席國家政策研究基金會舉辦「越改越窮的年金，對得起年輕人？」記者會。
對於副總統陳建仁日前指出，年金改革委員會提出的方案，都是參照精算數據的科學實證設計，考試院通過的版本「不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續目標背道而馳」。
李來希質疑，行政院版本有沒有科學基礎？3萬2160元的樓地版哪裡來？15年平均薪資有科學基礎嗎？60%的所得替代率有沒有科學基礎？通通都沒有科學基礎，民進黨團的版本、時代力量的版本也沒有科學基礎，「結果你怪試院版本沒有科學基礎，只看別人的缺點，沒有看到自己」。
他說，如果要談科學基礎，應檢驗年改版本有無科學基礎？數據哪裡來？是大家的共識，還是政委林萬億個人主張？要講清楚說明白，讓被改革者心服口服。
李來希認為，對於法律溯及既往以及信賴保護的問題，法律問題就該法律解決；如果民進黨是謙卑、有反省能力的政府，可以在立法院通過法律時，同時釋憲，讓大法官會議做最後的裁斷，這樣可以止訟，讓社會民心安心；如果大法官會議認為民進黨的政策法案沒有違憲，他相信軍公教人員是理性的一群，會接受。
另外，他也說，改革是屬於世世代代要解決的事情，不要急於一時；如果民進黨政府堅持要加高它的拒馬，強行在5月20日以前通過，「當然我們不排除會選擇適當的時機，會擴大抗爭，我們絕對不會讓它很平靜地就這樣落幕」。
李來希指出，「因為你是拿刀拿槍要砍我們，我們怎麼沒有任何反應，好像我們真的領太多了，不是這樣」，既有的制度秩序要維持，這個國家如果要永續發展，一定要尊重法治國家基本的原理原則。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。