李來希:若520前強過年改 擴大抗爭

全國公務人員協會理事長李來希今天說，若民進黨政府堅持加高拒馬，強行在5月20日以前通過年金改革，「我們不排除會選擇適當的時機，會擴大抗爭」，絕不會讓它很平靜落幕。

李來希今天出席國家政策研究基金會舉辦「越改越窮的年金，對得起年輕人？」記者會。

對於副總統陳建仁日前指出，年金改革委員會提出的方案，都是參照精算數據的科學實證設計，考試院通過的版本「不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續目標背道而馳」。

李來希質疑，行政院版本有沒有科學基礎？3萬2160元的樓地版哪裡來？15年平均薪資有科學基礎嗎？60%的所得替代率有沒有科學基礎？通通都沒有科學基礎，民進黨團的版本、時代力量的版本也沒有科學基礎，「結果你怪試院版本沒有科學基礎，只看別人的缺點，沒有看到自己」。

他說，如果要談科學基礎，應檢驗年改版本有無科學基礎？數據哪裡來？是大家的共識，還是政委林萬億個人主張？要講清楚說明白，讓被改革者心服口服。

李來希認為，對於法律溯及既往以及信賴保護的問題，法律問題就該法律解決；如果民進黨是謙卑、有反省能力的政府，可以在立法院通過法律時，同時釋憲，讓大法官會議做最後的裁斷，這樣可以止訟，讓社會民心安心；如果大法官會議認為民進黨的政策法案沒有違憲，他相信軍公教人員是理性的一群，會接受。

另外，他也說，改革是屬於世世代代要解決的事情，不要急於一時；如果民進黨政府堅持要加高它的拒馬，強行在5月20日以前通過，「當然我們不排除會選擇適當的時機，會擴大抗爭，我們絕對不會讓它很平靜地就這樣落幕」。

李來希指出，「因為你是拿刀拿槍要砍我們，我們怎麼沒有任何反應，好像我們真的領太多了，不是這樣」，既有的制度秩序要維持，這個國家如果要永續發展，一定要尊重法治國家基本的原理原則。1060405

(中央社)