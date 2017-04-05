鮮採鹿茸產季到 優質品供不應求
清明節前後除了是國人祭祀祖先的時節外，也是國產鹿茸採收產季。台南市政府農業局今天邀集養鹿產業團體推廣在地優質鮮採鹿茸，由於產季限定的優質品數量不多，仍將供不應求。
台南市政府農業局畜產科長周志勳表示，目前全國共609戶鹿場，養鹿數量約2萬頭，主要飼養水鹿與梅花鹿。台南市鹿隻飼養戶75戶，在養量3676頭，鹿茸年產量3.9公噸，居全國第二位。
周志勳指出，市府積極推動優良鹿場認證和國產鹿茸標章認證制度；2016年已有20戶養鹿場獲得通過，每年約可提供1.79公噸優質鹿茸產量。清明節前後為鮮採產季，由於品質優異且信用有保障，在老饕口耳相傳下，往往供不應求，要買動作要快。
台南市養鹿協會理事長陳慶宗表示，低價進口鹿茸及食安事件影響，讓國產鹿茸產銷面臨衝擊，消費者更關心鹿茸品質與安全。國產鹿茸即割即收，鮮採後儘速冷凍，保留鹿茸完整成分，品質絕對優於進口鹿茸。
陳慶宗指出，除了較常見的鹿茸藥酒之外，協會產銷班近年來更以國產鹿茸開發出乳液、面膜等副產品，讓鹿茸產業朝多元化方向發展。1060405
(中央社)
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