Apple Pay三天綁卡41.5萬張 完敗台灣Pay

Apple Pay強勢登台，2天綁卡41.5萬張，打敗台灣行動支付花了7個月時間推動3.5萬張的T-Wallet（台灣Pay），金管會主委李瑞倉表示，主要是蘋果支付在全球都已推動，相對台灣支付有經驗，台灣行動支付也會進一步加強整合。

Apple Pay在3月29日正式登陸台灣，首波有7家銀行上線，包括國泰世華銀、中信銀、台新銀、玉山銀、台北富邦銀、渣打銀與聯邦銀，據銀行局統計，3月29日到30日共2天的時間，7家銀行Apple Pay共綁了41.5萬張信用卡，完敗台灣行動支付七個月的3.5萬張綁卡數。

目前台灣行動支付也在積極整合QR Cord的行動刷卡，並開放金融卡也綁入手機支付，李瑞倉也訂下目標，5年內台灣行動支付比重要占所有消費的60％。

(工商)