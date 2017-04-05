醫師背書暗示食品有療效 衛福部長：已經違法

立委林靜儀指出，食品宣稱療效問題非常多，有業者會抓醫師來宣稱效果，使民眾踏入陷阱。記者鄭郁蓁／攝影

食品不是藥品！醫師、藥師等專業醫事人員為食品「背書」、「推薦」，未來若再有「影射療效」遊走灰色空間的食品，將開罰！衛生福利部部長陳時中表示，遊走在法律邊緣的食品廣告手法，無論是否用影射的方式，衛福部認定皆是違法行為，涉違反食品不得宣稱醫療效能的規定，將嚴管、嚴抓。

衛福部長陳時中今天列席衛環委員會，民進黨立委林靜儀質詢時，秀出多項食品廣告，包含有強調「300位婦產科醫生推薦」，或則是利用網站、置入性節目請來醫師、藥師穿上白袍談健康、談保養、談女人不要老，雖沒有宣稱醫療效能，卻極盡影射、暗示手法，質問陳時中這樣廣告有沒有違法？

林靜儀指出，某販賣女性更年期食品的廠商在報紙大喇喇廣告「經過300位婦科醫師推薦」，在電視節目上也大談特談療效，且有醫師出面見證。但她去函婦產科醫學會詢問，是否真有幫其代言？醫學會3月29日回覆「艾麗雅國際股份有限公司表示『其經銷商誤用推薦之詞』，已函請經銷商美仕德股份有限公司，即刻修改用語。」

林靜儀表示，該廠商根本是利用民眾的知識落差販賣商品，逕自用醫師代言，大吃專業醫事人員的豆腐，尤其該業者宣稱產品療效，卻不向食藥署申請為藥品，連健康食品都不是，意圖規避藥品必須長期追蹤，以隨時檢視藥品是否有問題的途徑，即使有漏洞也不必負責，是在鑽漏洞，敲民眾竹槓。

陳時中表示，「這已經違法」，這些食品廣告多數遊走在法律邊緣，衛福部現在認定這樣的做法是違法的，「食品違法宣稱醫療效能一定罰」。

至於出現在廣告中的醫師、藥師等，是否也有相關責任？陳時中表示，如果是直接具名推薦、代言者，就有相關責任；但他也坦言，若只是涉及影射、暗示療效的部分則較難判定，衛福部醫事司會再邀請醫師、藥師等公會再討論，針對是否違反專業倫理釐清。

食藥署長吳秀梅也表示，食品標示、宣傳或廣告如有誇張、易生誤解或宣稱醫療效能的情形，依法可開罰60萬到500萬元，食藥署去年就開罰多達3982件，總開罰金額約1億1500多萬元，一定可以罰。

(中時)