斷開李婉鈺緋聞？吳志剛缺席公聽會
台北市議員吳志剛被周刊報導曾和新北市議員李婉鈺祕戀 3個月，最新又爆李吳兩人互相照顧、取暖，吳的友人透露，吳志剛最後覺得這段感情太沉重，在一起3個月後斷開。由於八卦周刊接連鎖定報導，吳志剛原本5日要出席一場市議會公聽會，但意外缺席，現場助理議論紛紛，都嘆如果他出現一定會轉移焦點，顯然吳志剛陷入很大困擾。
周刊繼上次爆料指吳志剛和李婉鈺祕戀3月閃離，5日又爆兩人關係親密；李婉鈺受訪再度強調「完全沒有在一起」，要是亂寫，自己一定會拚命。但隨即又打電話跟周刊表示，這樣子做非常無聊，「是什麼人要這樣惡搞我？請這位有心人士直接現身！」自己不會讓這樣的新聞在生命裡成功任何一次，這樣真的太惡劣了！吳則尚無回應。
報導指出，吳志剛和李婉鈺在一場喜宴後到李家續攤喝酒而擦出愛火，當時吳因投資失利慘賠10億、起家厝遭法拍而自責，李婉鈺則經歷床照事件傷得很深，吳的友人透露，兩人在聚會中擦出愛火，吳對李相當大方。但兩人甜蜜只維持不久，李婉鈺希望自己能成為「唯一」，讓吳壓力大到快崩潰，兩人交往約90天閃離，吳志剛還曾向友人透露錯愛了李婉鈺，「自己頭腦不是很清楚」，讓彼此都受傷，比玉石俱焚還痛苦。
吳志剛5日原訂要和議員同質詢組議員共同出席「一例一休對幼兒園衝擊與對策公聽會」，但意外缺席。同黨議員徐弘庭受訪表示，吳志剛問政認真，對地方建設也很關心，過去在情緒上有一段低潮，大家都為他難過，但他並未放棄他身為議員該盡的職責，也希望大家都能夠給吳志剛一點空間。
(中時)
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