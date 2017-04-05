MLB》就為得1分！紅雀皮斯卡提挨砸3球
棒球場想得1分到底有多難？如果紅雀的外野手皮斯卡提(Stephen Piscotty)或許會跟你說，得被球吻三次才行！5日他先發戰小熊，5下先挨艾瑞耶塔(Jake Arrieta)的觸身球，接著衝二壘、拚本壘，球竟都朝他身上招呼，他奔回本壘後在地上躺了幾秒，隨後就被換下場休息，慘的是他拚命換回1分，球隊仍以1比2輸球。
此役皮斯卡提著實是命運多舛，2下首次打擊被艾瑞耶塔K掉，接著5下第二度上場，纏鬥到1好3壞，艾瑞耶塔也投出偏離好球帶的壞球，眼看能凹到四壞，誰知這球卻硬生擊中他，一樣站上一壘壘包，但卻多了左手被球吻的痛。
未料，這場比賽宛如「萬磁王」的皮斯卡提，就算到壘上也會吸球。艾瑞耶塔2出局時對決柯頓黃(Kolten Wong)，第一球就投出暴投，皮斯卡提隨即拔腿狂奔，沒想到快滑進二壘時，左手又被捕手康崔拉斯(Willson Contreras)的阻殺球擊中；最後柯頓黃打出軟弱滾地球，他直衝本壘時，又被拜耶茲的回傳球打中頭盔。
隨後皮斯卡提被換下場休息，經檢查發現他有頭部挫傷，下場出賽與否還需評估。皮斯卡提拚回1分後，紅雀打線略有復甦，6下2出局後還一度攻占滿壘，卻讓艾瑞耶塔成功解危。7下上原浩志登板，替補皮斯卡提的麥特亞當斯(Matt Adams)一記中外野飛球眼看要形成追平陽春炮，卻硬生被小熊新秀阿摩拉(Albert Almora Jr.)沒收。
兩度攻勢被化解的紅雀，最後第8、第9局也失去反撲的氣力，即便紅雀溫萊特(Adam Wainwright)投5局失2分表現不俗，牛棚也力保不失，仍以1比2輸球，讓前役挨輸球的小熊報了一箭之仇，。
(中時電子報)
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