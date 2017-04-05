連勝文臉書批見識短淺 柯文哲：沒時間看

國民黨中央委員連勝文在臉書發文指出，有人用貶低香港來博版面，這些見識短淺。台北市長柯文哲今天說，「還沒時間看，沒有辦法回應」，並再度反問媒體「是哪一台的」。

中國國民黨中央委員連勝文4日臉書發文指出，拿香港跟台北觀光比，就好像拿乾炒牛河與蚵仔麵線比，各有擅長；有人用貶低香港來博版面，這些見識短淺，信口開河的舉止，令人感到驚訝。

柯文哲5日中午視察前進指揮所，會後接受聯訪，媒體提問，關於連勝文在臉書提及「有人用貶低香港來博版面」的想法。

柯文哲說，還沒有時間看，沒有辦法回應。媒體繼續追問，柯文哲反問記者「你是哪一台」。

至於柯文哲日前提及「去蔣化」議題，民進黨立委林俊憲4日在臉書發文指出，柯文哲真的不了解轉型正義是什麼，希望可先讀相關書籍與資料再發言。

柯文哲回應，林俊憲也是好朋友，相關「（去蔣化）發言到這就可以」，如何讓台灣社會更和諧、團結，雖然每個人想法不一樣，至少目標相同，且日前到東南亞各國參訪時發現，「台灣在國際外交生存很困難」，要去思考如何減少內耗。1060405

(中央社)