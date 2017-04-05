手肘沒事了 「喬帥」台維斯盃復出

喬柯維奇將在台維斯盃復出。（美聯社資料照）

因手肘不適邁阿密網賽退賽，塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，休養兩周後手肘已無恙，迫不及待在台維斯盃復出，為祖國拚戰並調整狀況。

「我近期沒有太多出賽，需要儘快找回比賽感覺。」喬柯維奇去年步下球王寶座，至今維持在世界第2，與當今球王莫瑞(Andy Murray)約有4000分的差距，最近一場比賽在印地安泉賽第4輪不敵澳洲壞小子基瑞歐斯(Nick Kyrgios)。

喬柯維奇自認開季並未在調整到最佳狀態，才會選擇在邁阿密網賽退賽，「我印地安泉賽表現不佳，開季並不理想。過去6年我很幸運、也已能在高強度賽場拚戰引以為樂，但今非昔比。」

錯失邁阿密網賽4連霸機會，「喬帥」並不可惜，「我需要休息，不過我並不失望，因為這樣我反而有空多時間陪伴家人。」

喬柯維奇曾率領塞爾維亞2010年台維斯盃捧冠，八強將迎戰5屆冠軍西班牙，儘管「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)、包提斯塔（Roberto Bautista-Agut）都缺陣，「喬帥」不掉以輕心，「西班牙過往戰績不差，即便最優秀的選手不在其中仍舊是勁敵。」

(中時電子報)