質疑金溥聰濫用特權通關 劉文雄二審判免賠

前立委、親民黨副秘書長劉文雄在電視節目中，公開質疑金溥聰濫用特權通關，在日本由我國駐外公職處理私事，金溥聰憤而提告，一審認定定劉未盡合理查證，判劉應賠償金四十萬元及登報道歉，高等法院今逆轉改判劉勝，不必賠償，全案可上訴。

(中時)